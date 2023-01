(Neu: Details im 3., 4. und 8. Absatz)



WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei der konstituierenden Sitzung des neuen US-Kongresses steht ein dramatischer Wahlkrimi um den mächtigsten Posten im amerikanischen Parlament bevor. Nach den Parlamentswahlen im November kommt der Kongress am Dienstag (12 Uhr Ortszeit, 18 Uhr MEZ) erstmals in neuer Konstellation zusammen. Die Republikaner übernehmen dann die Kontrolle im Repräsentantenhaus - im Senat haben die Demokraten von Präsident Joe Biden weiter eine knappe Mehrheit. Der Start der neuen Legislaturperiode wird überschattet von einem Machtkampf der Republikaner um die Führung im Repräsentantenhaus.

Deren Fraktionschef, Kevin McCarthy, will sich zum Vorsitzenden der Kammer wählen lassen. Der Posten, den in den vergangenen Jahren die Demokratin Nancy Pelosi besetzte, steht in der staatlichen Rangfolge der USA an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize. Mehrere Parteikollegen lehnten sich aber gegen McCarthy auf - und angesichts einer knappen Mehrheit der Republikaner gelang es ihm bis zuletzt nicht, sich die nötigen Stimmen für die Wahl zu sichern. Die Rebellion gegen ihn könnte das übliche Prozedere zum Auftakt der Legislaturperiode sehr verzögern oder womöglich ins Chaos stürzen.