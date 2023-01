BIKE ARGE investiert in den Ausbau von Lines und Trails

Kitzbühel (ots) - 1,2 Millionen Euro nimmt die BIKE ARGE im Jahr 2023 in die

Hand, um ein attraktives Bike-Trail-Angebot auf mittlerer Höhenlage zu schaffen.



Die Zielgruppe der Mountainbiker unter den Gästen und Einheimischen sowie die

Nachfrage nach familienfreundlichen Trails wächst, weiß Mag. Christian Wörister,

Vorstand der Bergbahn Kitzbühel und Obmann des Vereins BIKE ARGE. Ein Trend, der

sich in den Zahlen der Tourismusforschung widerspiegelt: Laut Institut für

Demoskopie Allensbach fahren 16,03 Millionen Deutsche in ihrer Freizeit gerne

Mountainbike. 11 Prozent der Sommergäste verbringen ihren Urlaub in Tirol, um

Mountainbike zu fahren. Der Anteil an Gästen aus Italien und der Schweiz ist

dabei überdurchschnittlich hoch (Quelle: Tirol Tourism Research, ttr.tirol).