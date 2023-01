KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Zahl der in der Silvesternacht durch Artillerieschläge getöteten russischen Soldaten in der Ukraine könnte weitaus höher sein als zunächst gedacht. Wie der ukrainische Generalstab am Dienstag in seinem Lagebericht mitteilte, wurden auch im Gebiet Cherson im Süden des Landes Hunderte Soldaten getötet und verletzt. Erst am Montag hatte Kiew von einem Schlag gegen die russischen Besatzer in der Ostukraine an Silvester mit Hunderten Toten berichtet.

Der am Dienstag bekannt gewordene Artillerieangriff soll nahe der Ortschaft Tschulakiwka, südlich von Cherson erfolgt sein. "Die Verluste des Gegners belaufen sich auf 500 Tote und Verletzte", so der Lagebericht der Ukrainer. Die gegnerischen Verluste bei dem Angriff auf eine Unterkunft russischer Soldaten in der Stadt Makijiwka im ostukrainischen Gebiet Donezk bezifferte Kiew auf 400 Tote und 300 Verletzte.

Die Angaben des ukrainischen Militärs ließen sich nicht unabhängig prüfen. Beide Kriegsparteien sprechen häufig von hohen Verlusten der gegnerischen Seite. Das russische Verteidigungsministerium räumte lediglich den Tod von 63 Rekruten ein. Doch auch russische Militärblogger sprachen von mehreren hundert Opfern.

Pro-Kriegs-Kundgebung in Russland für getötete Rekruten

In der russischen Stadt Samara gab es am Dienstag eine Trauerfeier für die an Silvester ums Leben gekommene Soldaten. "Wir zerschlagen den Feind", versicherte eine Rednerin, eine Generalsgattin, lokalen Medien zufolge bei der Veranstaltung. Zur von kremlnahen Organisationen abgehaltenen Kundgebung kamen demnach etwa 500 Menschen.

Unter den in der Region Donezk getöteten russischen Soldaten sollen viele Rekruten aus der Region Samara gewesen sein. Nach dem Artillerieschlag hatte es in russischen sozialen Netzwerken Kritik an der eigenen Militärführung gegeben, die die Soldaten auf engstem Raum und noch dazu in der Nähe von Waffen und Munition einquartiert hatte.

Bei der Trauerfeier in Samara wurden den Berichten zufolge aber weder die Fehler der eigenen Generalität noch die Anwesenheit russischer Soldaten in der Ukraine diskutiert. Die Redner sprachen sich vielmehr für eine Fortsetzung der Kriegshandlungen aus.

London: Russischer Durchbruch bei umkämpftem Bachmut unwahrscheinlich

Britische Militärexperten halten einen wesentlichen Durchbruch des russischen Militärs nahe der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut in den kommenden Wochen für unwahrscheinlich. Das ging am Dienstag aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London hervor. Die ukrainischen Truppen hätten ihre Positionen verstärkt. Die russischen Angriffe ließen demnach zuletzt nach - nachdem sie Mitte Dezember einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatten. "Beide Seiten haben hohe Verluste erlitten", hieß es in der Mitteilung weiter.