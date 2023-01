Wie Lieferanten Lieferengpässe und Verluste ausgleichen können - 3 Fehler, die es beim Handel mit Retouren zu vermeiden gilt (FOTO)

Nürnberg (ots) - Konstantinos Vasiadis ist der Geschäftsführer der Elvinci.de

GmbH. Er hilft Handels- und Produktionsunternehmen dabei, unnötige Kosten durch

volle Lager zu vermeiden, indem er Restposten, überschüssige Produkte und

Kundenretouren an- und verkauft. Gleichzeitig erspart er Händlern die Suche nach

zuverlässigen Einkaufsquellen. In diesem Artikel verrät der Experte drei Fehler,

die beim Handeln mit Retourenwaren vermieden werden sollten.



Jedes Unternehmen, das im Handel oder der Produktion tätig ist, ist darauf

angewiesen, seine Lagerkapazitäten genauestens zu planen. Kundenretouren,

Restposten und Produktionsüberschüsse lassen sich nicht vermeiden, führen jedoch

zu eingeschränkten Lagerkapazitäten und hohen Kosten. So wird der Ablauf der

eigentlichen Wertschöpfungskette stark gestört. Dass diese Waren nicht nur

keinen Aufwand erzeugen müssen, sondern sogar gewinnbringend wieder in den Markt

eingeführt werden können, weiß Konstantinos Vasiadis. Der Experte für B-Waren

und Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH ist seit etwa 19 Jahren in der Branche

tätig und hilft einerseits Unternehmen dabei, unnötige Kosten durch volle Lager

zu vermeiden. Andererseits bietet er Händlern eine gute und zuverlässige

Einkaufsquelle. In Zeiten von massiven Lieferengpässen und einer Inflation, die

die Kunden zum Sparen anregt, erweist sich der Handel mit B-Waren als besonders

effizient.