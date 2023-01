Urteil des OLG Zweibrücken - Was ist passiert?

Das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken hat die Audi AG dazu verurteilt, insgesamt 59.056,54 € nebst Zinsen an einen geschädigten Porschebesitzer zu zahlen. Der Geschädigte erhält den Schadensersatz Zug-um-Zug gegen Übergabe und Übereignung seines Fahrzeugs.

Der streitgegenständliche Cayenne S Diesel 4.2 V8 mit Abgasnorm Euro 5 und dem von der Audi AG hergestellten Motor EA898 weise eine unzulässige Abschalteinrichtung auf. Nach Ansicht der Richter arbeitet die Abgasreinigung im Prüfstandbetrieb nicht in gleicher Weise wie im Normalbetrieb.

Bewusste Täuschung durch die Audi AG!

Die Aufheizstrategie wirke laut OLG nach den Feststellungen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) nahezu ausschließlich unter den von der Software erkannten Prüfstandbedingungen. Die Software unterscheide damit vorliegend speziell danach, ob sich das Fahrzeug im Prüf- oder im Normalbetrieb befinde. Sie arbeitet somit nicht, anknüpfend an andere Kriterien, in beiden Fahrsituationen in grundsätzlich gleicher Weise, wie etwa beim Thermofenster oder der Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung.

Demzufolge könne es sich angesichts der Funktionsweise dieser Vorrichtung mit dem Einbau dieser Abschaltvorrichtung nur um eine bewusste Verschleierung des tatsächlichen Schadstoffausstoßes durch die Audi AG handeln, um auf diese Weise sowohl die Zulassungsbehörden als auch die Käufer zu täuschen.

Das neue Urteil des OLG Zweibrücken zeigt: die Erfolgschancen stehen weiterhin gut! Vom Diesel-Abgasskandal betroffene Verbraucher können vor Gericht umfassenden Schadenersatz erhalten und manipulierte Fahrzeuge zurückgeben.

