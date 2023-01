Exklusiver Topper Pepaminto gewinnt CES® 2023 Innovation Award

Münster, Deutschland (ots/PRNewswire) - Matratzenauflage speziell entwickelt für

die Apple Watch®[1]



Frieren, frösteln, schwitzen - das nächtliche Wärmeempfinden ist bei jedem

Menschen anders. Das deutsche Start-up Variowell Development befragte 3.300

Konsumenten in 5 Ländern weltweit. Über 50% der Befragten bestätigten, dass es

Ihnen oder Ihrem Partner/in oft nachts zu warm ist und dieses Problem betrifft

Frauen und Männern gleichermaßen. Interessant: über 30% derjenigen strecken dann

zur Abkühlung einen Fuß aus der Decke heraus oder drehen die Klimaanlage hoch.



Fest steht: Körpertemperatur, Puls und Durchblutung ändern sich regelmäßig im

Laufe der Nacht. Im Schlaf zu schwitzen und gleichzeitig an den Füßen zu

frieren, ist daher keine Seltenheit. Hier setzt der Topper der Variowell

Development GmbH an. "Mit Pepaminto ist es gelungen, unterschiedliche

Wärmeeinstellungen in einer Matratze durch Veränderung des Wärmedurchflusses im

Schaum nachts einfach umzusetzen", erklärt Variowell-Gründer Tobias Kirchhoff.