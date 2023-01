WIESBADEN - Das Leben in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr so stark verteuert wie nie seit der Gründung der Bundesrepublik. Eine rasche Entspannung ist nicht in Sicht, auch wenn die Inflation im Dezember wieder deutlich unter die Zehn-Prozent-Marke rutschte. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater wertet dies lediglich als "Zwischentief": "Bis wir wieder richtige Preisstabilität haben, wird es im besten Fall ein bis zwei Jahre dauern."

WASHINGTON - Die Bauausgaben in den USA sind im November überraschenderweise gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen sie um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet.

Norwegen soll Deutschland bis 2030 im großen Stil Wasserstoff liefern

BERLIN - Deutschland und Norwegen wollen im nächsten Jahrzehnt die Voraussetzungen für bedeutsame Wasserstoffimporte schaffen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will bei seiner Reise nach Norwegen in dieser Woche eine gemeinsame Erklärung zum Thema unterzeichnen. Der Grünen-Politiker führt dort am Donnerstag und Freitag politische Gespräche und trifft Wirtschaftsvertreter.

ROUNDUP: IG BAU will mehr Mindestlohn-Kontrollen - Missbrauch befürchtet

FRANKFURT - Die IG Bauen-Agrar-Umwelt befürchtet 2023 angesichts wirtschaftlicher Schwierigkeiten mehr illegales Lohndumping. Neben der Umgehung des gesetzlichen Mindestlohns wie auch der tariflichen Untergrenzen sei mit mehr Schattenwirtschaft und illegaler Beschäftigung zu rechnen, teilte der Gewerkschafts-Vize Harald Schaum am Dienstag in Frankfurt mit. "Allein auf dem Bau wird sich noch eine Menge tun: Der wachsende Kosten- und Konkurrenzdruck wird auch kriminelle Machenschaften antreiben."

Baerbock: Zusammenarbeit mit Portugal bei Klima und Energie vertiefen

BERLIN - Außenministerin Annalena Baerbock will die Kooperation mit Portugal im Klima- und Energiebereich sowie zum Schutz der Weltmeere vertiefen. "Portugal stellt sich mit seiner ambitionierten Klima- und Energiepolitik der Realität immer trockenerer und heißerer Sommer", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag vor ihrem Abflug zu einem Besuch in Portugal. "Wir wollen unsere Kräfte noch weiter bündeln, zum Beispiel in Klima- und Energiefragen." Baerbock hob zugleich den Einsatz der Regierung in Lissabon zur Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland hervor.