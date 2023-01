Unistellar präsentiert auf der CES das intelligente Teleskop eQuinox 2

Las Vegas (ots) - Unistellar, Hersteller der weltweit leistungsstärksten und

benutzerfreundlichsten, intelligenten Teleskope, präsentiert auf der CES das

brandneue eQuinox 2 . Mit dem eQuinox 2 können Einsteiger und Hobbyastronomen

jetzt überall - auch und gerade in städtischer Umgebung - den Großen Roten Fleck

des Jupiters, das hinreißende Rosa und Violett des Orionnebels, unseres

nächstgelegenen Sternentstehungsgebiets und die Strudelgalaxie live bei ihrer

Kollision mit einer benachbarten kleineren Galaxie beobachten.



Das eQuinox 2 profitiert von den neuesten Entwicklungen in Optik und

Bildverarbeitung und erweitert das Produkt- und Funktionsportfolio von

Unistellar für neue Zielgruppen: Hiermit lässt sich das Universum bereits nach

zwei Minuten entdecken - auch und gerade in Städten mit hoher

Lichtverschmutzung. Damit können endlich auch Anwender in urbanen Regionen ferne

Bereiche der Galaxie und darüber hinaus in unglaublicher Detailtreue und

beeindruckenden Farben betrachten.