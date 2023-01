Doppelt geglückte Nachfolgeregelung sonntag corporate finance begleitet die Gesellschafter der ECG und EFG beim Verkauf an IBYKUS (FOTO)

Wetzlar/Berlin (ots) - sonntag corporate finance, eine deutschlandweit führende

M&A-Beratungsboutique mit Fokus auf mittelständische Unternehmensverkäufe, berät

René Olde Kalter, den Hauptgesellschafter der http://www.ecg.eu GmbH ("ECG") und

der EFG Europäisches Fördermanagement GmbH ("EFG"), beim erfolgreichen Verkauf

beider Gesellschaften an die IBYKUS AG. Das Erfurter Unternehmen zählt zu den

führenden IT-Dienstleistern für Unternehmen und Behörden in Deutschland. Die

Transaktion erfolgte im Zuge einer perspektivischen Altersnachfolge.



Die http://www.ecg.eu GmbH ist seit 1991 in Deutschland tätig. Ursprünglich ging

sie aus der 1984 in Holland gegründeten TBI europe BV hervor, von der sie sich

2004 wieder löste. Die Gruppe entwickelt, implementiert und betreibt seither

Web-Applikationen für die Umsetzung und das Management von nationalen und

strukturbezogenen Förderprogrammen in mehreren deutschen Bundesländern und

EU-Mitgliedsstaaten. Das Hauptprodukt ist Euroka5.0, eine webbasierte

Standardlösung, mit der Anwender unter Einbindung aller Akteure den gesamten

Förderungsprozess online abwickeln können. Die EFG Europäisches Fördermanagement

GmbH entwickelt und erbringt, innerhalb des Geltungsbereichs des

Qualitätsmanagementsystems der ECG, Dienstleistungen bei der Umsetzung und

Finanzabwicklung des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Land Berlin.

Geschäftsführender Gesellschafter der beiden Unternehmen ist René Olde Kalter,

der im Zuge einer perspektivischen Altersnachfolgeregelung sämtliche

Unternehmensanteile an die IBYKUS AG veräußert. Um einen reibungslosen Übergang

zu gewährleisten, bleibt Herr Olde Kalter den Unternehmen zunächst als

Geschäftsführer erhalten.