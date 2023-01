Skeena schließt Verkauf von Lizenzgebühren auf Eskay Creek für 27 Millionen C$ ab

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE ODER VERBREITUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, BC (3. Januar 2023) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ...) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Lizenzverkauf (die "Lizenztransaktion") mit Franco-Nevada Corporation ("Franco-Nevada") abgeschlossen hat, bei dem Skeena eine 0.5 % Netto-Schmelzgewinn-Lizenzgebühr ("NSR") auf dem Gold-Silber-Projekt Eskay Creek ("Eskay Creek" oder das "Projekt") an Franco-Nevada im Austausch für eine abschließende Barzahlung von 27 Millionen C$ und eine bedingte Barzahlung von 1,5 Millionen C$. Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. September 2022 hervorgehoben wurde, kaufte Skeena diese 0,5 %-NSR von Barrick Gold Corporation zurück, nachdem sie ursprünglich in Zusammenhang mit dem Erwerb von Eskay Creek gewährt worden war.

Die Royalty-Transaktion wurde am 30. Dezember 2022 unterzeichnet und gleichzeitig abgeschlossen. In Verbindung mit dieser Transaktion beendete Skeena das Vorkaufsrecht von Franco-Nevada für den Erwerb einer 0,5 %igen NSR auf Eskay Creek, das Franco-Nevada am 24. Dezember 2021 eingeräumt wurde.

Der Nettoerlös aus der Royalty-Transaktion wird vom Unternehmen zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten bei Eskay Creek sowie für allgemeine Verwaltungs- und Unternehmenszwecke verwendet werden.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im September 2022 eine Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen durchschnittlichen Gehalt von 4,00 g/t AuEq im Tagebau, einen Nettogegenwartswert (NPV) von 5 % nach Steuern in Höhe von 1,4 Mrd. C$, einen IRR von 50 % und eine Amortisationszeit von einem Jahr bei 1.700 US$/oz Au und 19 US$/oz Ag aufweist. Skeena setzt derzeit die Explorationsbohrungen bei Eskay Creek fort.