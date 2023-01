Gefahr nicht gebannt, Kommentar zur Inflation von Mark Schrörs Frankfurt (ots) - Keine Diskussion: Der sogar überraschend deutliche Rückgang der Inflationsrate in Deutschland im Dezember von 11,3 % auf 9,6 % (EU-harmonisiert) ist eine gute Nachricht. Für viele Haushalte bedeutet das eine ebenso willkommene wie dringend benötigte finanzielle Entlastung und es ist ein gutes Zeichen für die darbende Konjunktur. Für Entwarnung oder gar Euphorie besteht aber kein Grund - und das hat mit den Gründen des Rückgangs und mit dem weiteren Ausblick zu tun. Das Schlimmste in Sachen Inflation mag überstanden sein. Aber es ist und bleibt schlimm.



Zunächst zu den Gründen: Der Rückgang im Dezember geht vor allem auf zwei Faktoren zurück - auf niedrigere Energiepreise infolge gesunkener Öl- und Gaspreise und auf die Dezember-Soforthilfe der Bundesregierung, also die staatliche Übernahme der Abschlagszahlung für Gaskunden. Die Energiepreise sind aber extrem volatil und die Erfahrung zeigt, dass es auch schnell wieder in eine andere Richtung gehen kann - zumal bei einer erneuten Eskalation des Ukraine-Kriegs. Vor allem aber gilt es, die Wirkung der Soforthilfe einzuordnen. Sie entlastet zwar kurzfristig die Verbraucher und senkt die Inflationsrate. Das ist aber künstlich und bedeutet eben de facto keine Preissenkung. Es kann künftig sogar zu länger erhöhter Inflation führen. Das gilt umso mehr, als die Entlastung die Kaufkraft und tendenziell die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stärkt. Die Erleichterung jetzt kommt also womöglich zum Preis längeren Inflationsdrucks.