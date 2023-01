Tesla und Apple sind die "gefährlichsten Aktien" an der Wall Street, weil sie trotz Verlusten im Jahr 2022 nach wie vor extrem hoch bewertet sind - und heute ziehen diese beiden Aktien die Märkte nach unten (Tesla -14%; Apple -4% - damit ist der iPhone-Hersteller erstmals seit langem unter die Marke von zwei Billionen Dollar an Marktkapitalisierung gefallen). Der Leitindex S&P 500 hat heute nach gutem Start auf Future-Basis die Gewinne wieder vollständig abgegeben und dann die so wichtige Marke von 3800 Punkten (bisher erfolgreich) getestet. Mit dem Protokoll der letzten Fed-Sitzung (Mittwoch) und den US-Arbeitsmarktdaten (Freitag) stehen nun zwei echte "market mover" vor der Tür..

