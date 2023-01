NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im New Yorker Handel von seine vorangegangenen Verlusten etwas erholt. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0561 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0545 (Montag: 1,0683) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9483 (0,9361) Euro gekostet.

Inflationsdaten aus Deutschland hatten den Euro belastet. Die entsprechende Rate sank im Dezember von 10,0 Prozent im Vormonat auf 8,6 Prozent. Volkswirte hatten einen weniger deutlichen Rückgang auf 9,0 Prozent erwartet. Zuvor hatten bereits Daten zur Preisentwicklung aus sechs Bundesländern auf einen Rückgang der Inflationsrate in Deutschland im Dezember hingedeutet und so den Euro im frühen europäischen Handel belastet. In Spanien hatte sich jüngst die Inflationsdynamik ebenfalls abgeschwächt.