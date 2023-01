Erster LNG-Frachter trifft am deutschen LNG-Terminal in Wilhelmshaven ein

Arlington, Virginia, und Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Uniper hat

heute die erste vollständige Ladung Flüssigerdgas (LNG) Deutschlands am von

Uniper betriebenen neuen LNG-Terminal in Wilhelmshaven angelandet. Der

LNG-Tanker Maria Energy des Energiekonzerns Tsakos Energy Navigation wurde am

19. Dezember 2022 in Calcasieu Pass, USA, in der Verflüssigungsanlage des

LNG-Anbieters Venture Global Calcasieu Pass, LLC, beladen.



Die Maria Energy ist voll beladen mit ca. 170.000 Kubikmetern LNG (97.147.000

Kubikmeter Erdgas) - genug, um rund 50.000 deutsche Haushalte ein Jahr lang mit

Energie zu versorgen.