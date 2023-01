(neu: Schlusskurse)



NEW YORK (dpa-AFX) - Die vor der Jahreswende vollzogene Kurserholung der Tesla-Anteile ist am US-Aktienmarkt am ersten Handelstag des Jahres 2023 wieder in sich zusammengefallen. Mit einem Minus von zeitweise 15 Prozent notierten die Papiere am Dienstag nur noch knapp fünf Dollar über der runden Marke von 100 Dollar. Aus dem Handel gingen sie mit einem Abschlag von 12,2 Prozent auf 108,10 Dollar und lagen damit im Nasdaq 100 auf dem letzten Platz. Bereits 2022 hatten die Tesla-Aktien mit einem Wertverlust von 65 Prozent in dem Auswahlindex zu den größten Verlierern gezählt. Aktuell bewegen sie sich auf dem tiefsten Kursniveau seit August 2020.

Enttäuschende Auslieferungszahlen des Elektroautobauers für das Schlussquartal 2022 machten die Kurserholung an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen wieder zunichte. Marktteilnehmer sorgen sich, dass die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen nachlassen könnte, auch weil künftig erheblich mehr E-Autos anderer Hersteller auf den Markt kommen dürften. Den Kunden in China und den USA räumte Tesla jüngst Rabatte für den Autokauf ein - ein eher ungewöhnlicher Schritt für das von Milliardär Elon Musk geführte Unternehmen.