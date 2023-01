Peking (ots/PRNewswire) - Chinas Spitzenpolitiker haben dem Privatsektor

uneingeschränkte Unterstützung zugesagt, um die von COVID-19 angeschlagene

Wirtschaft anzukurbeln, da der schnell wachsende Privatsektor eine bedeutende

Rolle bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze, der Förderung technologischer

Innovationen und der Stabilisierung des Wirtschaftswachstums spielt.



Die Zentrale Wirtschaftsarbeitskonferenz (https://news.cgtn.com/news/2022-12-16/

China-holds-key-economic-meeting-to-plan-for-2023-1fOwyYJjt5u/index.html) , die

Mitte Dezember stattfand, um die wirtschaftlichen Prioritäten für 2023

festzulegen, forderte die Gleichbehandlung privater Unternehmen und betonte den

gesetzlich verankerten Schutz der Eigentumsrechte privater Unternehmen und der

Interessen von Unternehmern.





Für das kommende Jahr rechnet man auf der Konferenz mit einer allgemeinenVerbesserung der wirtschaftlichen Lage und einem kräftigen Schub für dieMarktkonferenz. Es wurde angeregt, mehr Privatkapital in den Bau von wichtigennationalen Projekten fließen zu lassen.Die Privatwirtschaft verzeichnet trotz der Herausforderungen durch COVID-19weiterhin starkes Wachstum. Von Januar 2020 bis August 2022 stieg die Zahl derchinesischen Privatunternehmen von 35,2 Millionen auf 47,0 Millionen. Im Jahr2021 machten sie 92,1 % aller Unternehmen aus.Im Jahr 2021 trug der Privatsektor 48,6 Prozent zum Außenhandel, 56,5 Prozent zuden Anlageinvestitionen, 59,6 Prozent zu den Steuereinnahmen, über 60 Prozentzum BIP, über 70 Prozent zu den technologischen Innovationen und mehr als 80Prozent zur Beschäftigung in den Städten bei.Der Außenhandelswert privater Unternehmen lag 2021 bei 19 Billionen Yuan (2,7Billionen US-Dollar), was einem Anstieg von 26,7 Prozent gegenüber dem Vorjahrentspricht. Er übertraf die 14,03 Billionen Yuan der ausländisch investiertenUnternehmen und die 5,94 Billionen Yuan der staatlichen Unternehmen.Chinas 500 größte PrivatunternehmenDie 500 größten Privatunternehmen Chinas sind leistungsfähiger, wobei dieEintrittsschwelle nach Betriebseinnahmen von 20,2 Milliarden Yuan im Jahr 2019auf 26,4 Milliarden Yuan im Jahr 2021 steigt.Sie haben auch dem Außenhandel starke Wachstumsdynamik verliehen. Ihr Exportwertverdoppelte sich von 121,2 Milliarden Yuan im Jahr 2019 auf 245,4 MilliardenYuan im Jahr 2021.Im Jahr 2021 werden sich die Gesamteinnahmen der Top 500 auf 38,3 Billionen Yuanbelaufen, der Nettogewinn auf 1,73 Billionen Yuan. Sie leisteten Steuerzahlungenin Höhe von 1,37 Billionen Yuan und stellten 10,9 Millionen Arbeitsplätze zurVerfügung.Über 60 Prozent der Top-500-Unternehmen konzentrierten sich auf dieSekundärindustrie, wobei die Hersteller 60,2 Prozent der Unternehmen und 58,8Prozent des Umsatzes ausmachten.Unter den Top 500 befinden sich 393 Unternehmen in Ostchina, davon 107Unternehmen aus der Provinz Zhejiang und 92 aus der Provinz Jiangsu. Auf derListe stehen 60 Unternehmen aus Zentralchina, 40 aus Westchina und sieben ausNordostchina.Chinas Top-500-Privatunternehmen haben die technologische Innovationvorangetrieben, wobei die Gesamtzahl der gültigen Patente von 398.215 im Jahr2019 auf 633.922 im Jahr 2021 gestiegen ist. Im vergangenen Jahr stieg die Zahlder insgesamt gültigen Patente im Vergleich zum Vorjahr um 53,6 Prozent, währenddie Zahl der international gültigen Patente im Vergleich zum Vorjahr um 474,7Prozent stieg.Die chinesischen Tech-Giganten Huawei, Alibaba und Tencent waren die dreigrößten Investoren in Forschung und Entwicklung im Jahr 2021 mit Investitionenin Höhe von 142,7 Milliarden Yuan, 57,8 Milliarden Yuan bzw. 51,9 MilliardenYuan.