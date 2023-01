BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" über Verteidigungsministerin Christine Lambrecht:

"Schon in friedlicheren Zeiten wäre das Grund genug für eine Entlassung. Zumal Lambrecht ja in Serie patzt und versagt. Es fing mit der Weigerung an, sich die militärische Rangordnung einzupauken und die Militärs korrekt mit ihren Dienstgraden anzusprechen. Es ging weiter mit den 5000 Helmen für die von Russland bedrohte Ukraine, und es war mit der im Bundestag über den langjährigen Eckpfeiler der Flugabwehr geäußerten Behauptung, "der Gepard ist kein Panzer", noch lange nicht vorbei. Spätestens da, im Sommer, hätte Scholz seine Ministerin abkommandieren müssen. Eine Befehlshaberin, die über die Streitkräfte der viertgrößten Wirtschaftsmacht der Welt gebietet und noch nicht einmal wissen will, was jeder Rekrutin als Basiskenntnis abverlangt wird: Die ist nicht nur eine Peinlichkeit, sie ist ein Sicherheitsrisiko."/ra/DP/ngu