Der Jahresstart im DAX war zunächst ohne die Teilnehmer von Wall Street und London gelungen. Gestern musste sich unser Index hier im internationalen Umfeld beweisen, konnte dies aber bereits am Morgen für sich allein entscheiden. Denn vom Start weg gab es weitere Käufer, die den Index direkt über die Hochs der letzten Handelstage trugen. Damit war die kleine Range direkt verlassen worden, über die wir in der Morgenanalyse am 03.01.2023 gesprochen hatten (Rückblick):

20230103 DAX Xetra Jahresübergang

Das nächste technische Ziel lautete damit 14.150 und wurde schnell erreicht und sogar direkt überschritten. Geringere Inflationsdaten aus Deutschland, die nun wieder unter 9 Prozent notieren, trieben die Kurse zudem etwas an.

Mit dieser Rückeroberung der 14.150 war damit auch die alte Range wieder beschritten, welche wir uns seit dem 10. November immer wieder angesehen hatten. Mit weiterem Momentum zog der DAX bis knapp 14.300 an, bevor er erneut diese Range-Kante testete. Eine Situation, die ich mit Stopp-Sell-Orders in engem Abstand ab dem Tageshoch handelte:

Als rote Horizontallinie siehst Du die 14.150 zur weiteren Orientierung. Sie wurde am Nachmittag als Unterstützung im Markt noch mehrfach getestet. Denn die Wall Street verspielte direkt das Plus aus der Vorbörse. Mein Trading beim Wall Street Trading-Treff fand daher auf der Short-Seite statt, wie dieser Ausschnitt aufzeigt:

2023-01-03 USA Trading

Nur knapp darüber fand der Schlusskurs XETRA statt, den wir hier anhand der Daten der Börse Frankfurt aufzeigen:

2023-01-03 DAX Boerse Frankfurt

Im großen Zeitrahmen sind wir damit zurück in der dieser Range-Phase oberhalb der 14.150 Punkte angelangt:

20230104 Xetra DAX mittelfristig

Durchlaufen wir nun den Bereich bis 14.600 erneut?

DAX-Ideen zum Mittwoch

Auf das GAP zu Freitag blicken wir erst wieder, wenn der DAX die 14.000 unterschreitet. Zunächst gilt es auf der Oberseite auch noch ein GAP zu identifizieren und davor die 14.300 als kleinen Widerstandsbereich:

20230104 DAX Vorboerse mittelfristig

Aus Anfang Dezember war die 14.200 noch relevant, die ich ebenfalls im Chartbild einzeichne:

20230104 Xetra DAX 4 Wochen

Dort notieren wir auch in der Vorbörse und haben damit einen leichten Aufschlag zum gestrigen XETRA-Schluss in der Vorbörse vor Augen:

20230104 DAX Vorboerse

Immerhin schlossen die US-Börsen am Ende, trotz des starken Abverkaufs bei Tesla und Apple, nur mit einem geringen Minus:

2023-01-03 Wall Street

Die Stimmung bleibt jedoch angespannt:

2023-01-04 Fear and Greed

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Mittwoch den 04.01.2023

Der Livetradingroom startet heute wieder regulär um 10.00 Uhr mit Marcus Klebe zusammen. Melde Dich gern schon einmal direkt an, denn es ist die erste Veranstaltung in diesem Jahr!

Dabei sprechen wir normalerweise neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Doch da passiert in diesem Jahr erst einmal wenig. Der Quartalsberichts-Kalender ist die ersten Handelstage des Jahres noch leer.

Dafür gibt es heute eine Menge Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender.

Direkt 8.00 Uhr blicken wir auf die Importpreise aus Deutschland und ab 9.55 Uhr dann wieder auf den S&P Global PMI diesmal als Gesamtindex und für die Dienstleistungen.

13.00 Uhr werden die US-Hypothekenanträge veröffentlicht und 16.00 Uhr der ISM Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA.

Das FOMC Protokoll 20.00 Uhr dürfte das wichtigste Dokument des Tages werden. Blickt es doch genauer auf die letzte Notenbanksitzung der FED.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

2023-01-04 Wirtschaftsdaten

Dein Andreas Bernstein

