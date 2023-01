DAX – Freundlicher aber holpriger Jahresauftakt

Gold bewegt sich weiter unspektakulär nach oben. Es fällt im Tagesverlauf kaum auf, dass sich die Notierung seit dem Tief vom Oktober/November letzten Jahres sehr effizient immer weiter nach oben entwickelt hat. Mit kleinen Schritten, werden frühere Widerstände oder Kursspitzen überwunden, was offenbar kaum Beachtung findet. Auch wenn am gestrigen Handelstag die bereits erzielten Kursgewinne nicht ganz gehalten werden konnten, besteht nach einer kurzen Konsolidierung die Chance auf weitere Kursavancen.

Der Jahresauftakt darf für den DAX durchaus als gelungen bezeichnet werden. Allerdings wurden die Kursgewinne am zweiten Handelstag bereits nicht mehr komplett gehalten. Das zwischenzeitlich erzielte Plus wurde im Handelsverlauf zu einem großen Teil wieder abgegeben. Die Kaufsignale bei den Indikatoren dürften damit bereits wieder abgearbeitet sein. Ungeachtet dessen, ist es erfreulich zu beobachten, dass der Markt wenigstens ein kleines bisschen aus seiner Lethargie der letzten Handelstage des vergangenen Jahres ausgebrochen ist. Die Umsätze bewegen sich nach den Feiertagen noch auf niedrigem Niveau, was für den Jahresauftakt nicht ungewöhnlich ist. In dieser Handelswoche dürfte, ebenso wie in den ersten beiden Monaten, noch nicht mit einem nachhaltigen neuen Trend zu rechnen sein.

