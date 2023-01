Noram Lithium betraut neuen Chief Executive Officer mit der Leitung der nächsten Erschließungsphase bei Zeus

Vancouver, British Columbia – 4. Januar 2023 – Noram Lithium Corp. („Noram“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) gibt bekannt, dass das Board of Directors Herrn Greg McCunn mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt hat. Er soll das Unternehmen durch die nächsten Phasen der Erschließung seines hochgradig mineralisierten Lithiumprojekts Zeus in Clayton Valley (Nevada, USA), das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, führen. Der Gründer und derzeitige Chief Executive Officer von Noram, Sandy MacDougall, wird dem Unternehmen als Chairman des Board of Directors erhalten bleiben.

„Die vergangenen 12 Monate waren für das Unternehmen unglaublich produktiv“, sagt Herr MacDougall. „Nach der Veröffentlichung einer positiven wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) für das Projekt Zeus starteten wir mit einer strategischen Finanzierung in das Jahr 2022, mit der das Unternehmen seine Finanzlage stärken konnte. Das Unternehmen verfügt zum Ende des Kalenderjahres über einen Kassenbestand in Höhe von etwa 14 Millionen CAD und keine Schulden. Im Laufe des Jahres schlossen wir ein erfolgreiches Infill-Bohrprogramm mit 12 Bohrlöchern ab, die allesamt hochgradiges Lithium auf beträchtlichen Abschnitten durchteuft haben. Auf Grundlage dieser Bohrungen erwarten eine deutliche Umwandlung der vermuteten Ressourcen in die Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen.“

„Nachdem sich das Unternehmen nun an einem kritischen Wendepunkt befindet, ist es der richtige Zeitpunkt, Herrn McCunn als CEO an Bord zu holen. Er ist eine bewährte Führungspersönlichkeit mit einem starken technischen Hintergrund in der hydrometallurgischen Verarbeitung. Sein Fachwissen und seine Erfahrung in der Minenerschließung werden bei der weiteren Verringerung des Risikos des Projekts Zeus und der Neubewertung des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sein. Ich freue mich, die Rolle des Chairman des Board of Directors zu übernehmen, und habe größtes Vertrauen in Greg und das Team, um meine Vision der Erschließung eines erstklassigen Lithiumprojekts in Nevada zu verwirklichen.“