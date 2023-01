Wirtschaft Importpreise steigen deutlich - Tempo lässt weiter nach

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland legen weiter deutlich zu - das Tempo lässt aber nach. Im November 2022 waren sie um 14,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Im Oktober hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr noch bei +23,5 Prozent gelegen, im September bei +29,8 Prozent. Gegenüber dem Vormonat fielen die Importpreise im November 2022 um 4,5 Prozent und damit zum dritten Mal in Folge. Einen Preisrückgang gegenüber dem Vormonat in dieser Höhe hat es bisher nicht gegeben.