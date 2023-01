WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Preisanstieg von nach Deutschland importierten Gütern hat sich weiter deutlich abgeschwächt. Die Einfuhrpreise erhöhten sich im November zum Vorjahresmonat um 14,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die Jahresrate hat sich damit den dritten Monat in Folge abgeschwächt.

Analysten wurden von der Stärke des Rückgangs überrascht. Sie waren für November im Schnitt von einer Jahresrate von 18 Prozent ausgegangen. Im Vormonat waren die Importpreise noch um 23,5 Prozent im Jahresvergleich gestiegen und im September waren es 29,8 Prozent gewesen. Im Monatsvergleich gingen die Importpreise im November um 4,5 Prozent zurück und damit deutlich stärker als erwartet.