Weder der Ukrainekrieg noch eine galoppierende Inflation oder auch eine weltweite Pandemie konnten daran nichts ändern. Kurzfristig betrachtet ist es charttechnisch ein gutes Zeichen, dass der Index gleich zu Jahresbeginn die 14.200 Punkte wieder überschreiten konnte. Damit keimt die Hoffnung auf, dass nun auch die nächste, runde 15.000er Marke bald in Angriff genommen werden kann.

Deutschland könnte seinen Höhepunkt in der Inflation erst einmal gesehen haben, zumal die Preise in den vergangenen Monaten hauptsächlich durch die höheren Energiekosten gestiegen sind. Die Gaspreise sind seit Dezember noch einmal um die Hälfte gefallen. Der europäische Future liegt aktuell bei 67 Euro pro Megawattstunde und ist damit gegenüber dem Spätsommer sogar um 80 Prozent zurückgekommen. Das Pendel schwingt nun von zu hoher Inflation in eine moderatere Inflation um, was sich positiv auf den Aktienmarkt auswirken könnte.