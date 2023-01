BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric um zwei Stufen von "Underperform" auf "Outperform" umgestuft und das Kursziel von 110 auf 149 Euro angehoben. Eine Normalisierung der Ergebnisse nach der Corona-Pandemie dürfte bei den meisten Investitionsgüter-Unternehmen eine Tatsache und weniger eine Ansichtssache sein, schrieb Analyst Nicholas Green in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Die konjunkturellen Widrigkeiten des vergangenen Jahres sowie mehrere Quartale mit schwachen Auftragseingängen schienen eingepreist zu sein. Deshalb sei es nun Zeit für eine positive Einschätzung des Sektors. Schneider Electric biete sich in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit für Anleger als "All-Rounder" an./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2023 / 16:42 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 138,0EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Nicholas Green

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 149

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m