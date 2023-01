Die Energie-Krise hat weltweit zu deutlich mehr staatlichen Investitionen in erneuerbare Energien geführt. So wollen die USA mit dem 'Inflation Reduction Act' 370 Milliarden US-Dollar für erneuerbare Energien ausgeben, während der 'REPowerEU-Plan' der Europäischen Union Investitionen in Höhe von 210 Milliarden Euro in den Sektor vorsieht.

Die UBS ist deshalb überzeugt, dass der erneuerbare-Energien-Sektor in den kommenden ein bis zwei Jahrzehnten stetig wachsen wird. Die Schweizer Großbank hat nun mit CNBC ihre Top-Picks aus dem Bereich der erneuerbaren Energien geteilt.