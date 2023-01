Wichtiger Job braucht richtige Versicherung - 5 häufige Fehler, die Rettungskräfte bei ihrer Absicherung begehen (FOTO)

Braunschweig (ots) - Rettungskräfte sollten neben der klassischen

Krankenversicherung auf weitere Versicherungen setzen, um im Ernstfall geschützt

zu sein. Schließlich unterscheidet sich diese Berufsgruppe stark von anderen, da

sie große Verantwortung für Menschenleben trägt.



"So ist die Berufsunfähigkeitsversicherung für Rettungskräfte ein Muss. Ich sehe

zu viele Notfallsanitäter oder Rettungsassistenten, die aufgrund der hohen

physischen und psychischen Belastung in ihrem Beruf nicht bis zu ihrer Rente

arbeiten können. Dann stehen sie plötzlich ohne Geld da", erklärt Enis Eisfeld.





Der Versicherungsmakler berät Beamte und Rettungskräfte bei der Auswahl ihrerVersicherungen und weiß, worauf es dabei zu achten gilt. Im folgenden Artikelverrät er fünf Fehler, die Rettungskräfte bei ihrer Absicherung begehen - undwie einfach es sein kann, den richtigen Schutz zu wählen.1. Fehler: Nicht frühzeitig um Absicherung kümmernWer lange mit dem Abschluss seiner Versicherungen zögert, der riskiert im Falleeiner Erkrankung Nachteile. Je nach Versicherungszweig und Art der Krankheitsind die Bedingungen ungünstiger oder ein Vertragsabschluss ist überhaupt nichtmöglich, falls durch die Vorerkrankung gewisse Ausschlusskriterien erfüllt sind.2. Fehler: Versicherungssumme zu gering ansetzenDie Versicherungssumme wird oftmals aus Kostengründen relativ niedrig angesetzt.Das kann sich rächen: Stellt man zu einem späteren Zeitpunkt fest, dass wegenfamiliärer Umstände oder aufgrund einer Immobilienfinanzierung eine höhereVersicherungsleistung benötigt wird, so hat man nicht selten das Nachsehen -nämlich dann, wenn die Versicherungssumme nicht angehoben wird, wasbeispielsweise der Fall sein kann, wenn die Krankengeschichte Vorerkrankungenaufweist.3. Fehler: Keine lange Vertragslaufzeit wählenEin weiterer Fehler besteht darin, die Vertragslaufzeit schon deutlich vor demRenteneintrittsalter auslaufen zu lassen. Legt man dafür beispielsweise dasLebensalter von 60 Jahren fest, so entsteht bis zum Ende des Berufslebens eineVersicherungslücke von 7 Jahren. In diesem Zeitraum werden keine weiterenEinkünfte generiert und oftmals kann die Vertragslaufzeit im Nachhinein nichterweitert werden - auch hier spielen Vorerkrankungen vielfach eine Rolle.4. Fehler: Keinerlei Versicherung abschließenDie Annahme, niemals krank zu werden und deshalb keine Versicherung zubenötigen, erweist sich leider allzu oft als falsch. Für Rettungssanitäter giltdas ganz besonders, denn ihre Arbeit ist körperlich und mental äußerststrapaziös - und diese Belastung geht an den wenigsten Einsatzkräften spurlosvorüber. Demnach wäre es fahrlässig und ein bedeutender Fehler, auf eineVersicherung komplett zu verzichten.5. Fehler: Sich nicht ausreichend informierenBeschäftigte im Rettungsdienst sollten sich möglichst umfassend überverschiedene Versicherungsanbieter informieren. Erst dann können sie sichbewusst für die Gesellschaft entscheiden, die für sie am besten geeignet ist undneben anderen Vorteilen ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Amzuverlässigsten gelingt dieser Schritt mithilfe eines Maklers, der auf dieBranche spezialisiert ist.