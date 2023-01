Unternehmen wieder bereit für mehr Auslandsentsendungen (FOTO)

Hamburg (ots) - Das Arbeiten im Ausland nimmt wieder Fahrt auf. Unternehmen

wollen wieder mehr Mitarbeitende im Ausland einsetzen. Nach zwei schwierigen

Pandemie-Jahren planen Unternehmen weltweit, wieder mehr Mitarbeitende ins

Ausland zu schicken. Das hat eine aktuelle Umfrage von MSH International

ergeben, der der Auslandskrankenversicherer BDAE angehört.



Auf der Grundlage einer Stichprobe von fast 100 Firmenkunden, darunter viele

multinationale Unternehmen mit Sitz in Frankreich und Europa, liefert die Studie

eine noch nie dagewesene Einschätzung der internationalen Mobilität von

Unternehmen im Jahr 2022 und bietet neue Einblicke in die

"Post-Pandemie"-Landschaft.





Allerdings ist nicht jede Stadt für Expats, die für einige Jahre im Auslandarbeiten wollen, gleich gut geeignet. Wichtig ist daher zu wissen, welche StädteExpats besser meiden sollten. Welche das sind, verrät das aktuelleExpat-City-Ranking von InterNations. Über beide Studien berichtet der BDAE inseiner aktuellen Ausgabe von "Leben und Arbeiten im Ausland".Neuigkeiten für Expats, digital nomads und alle, die auswandernJeden Monat bietet der BDAE mit diesem Journal aktuelle Infos und Berichte rundums Thema Leben und Arbeiten im Ausland. Der Auslandsspezialist hat sich auf dieAbsicherung von Personen im Ausland spezialisiert - seien es Expats,Auswandernde, Menschen, die den Ruhestand im Ausland verbringen oder digitaleNomadinnen und Nomaden.Auch fernab vom Arbeiten im Ausland oder dem Auswandern zieht es viele jedesJahr in die Ferne, zum Beispiel in den Urlaub. Wer zu denjenigen gehört, diebereits am Jahresanfang ihren Urlaub festlegen müssen, lohnt sich ebenfalls einBlick ins Journal. Das BDAE-Journal zeigt nicht nur auf, wie deutscheArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die diesjährigen Brückentage optimal für denUrlaub nutzen. Sie inspiriert auch dazu, das perfekte Reiseziel zu finden - seies ein Drehort bekannter Filme oder eine der vielen Trend-Destinationen für2023.Über die BDAE GruppeDie BDAE Gruppe konzentriert sich seit 1995 ausschließlich darauf, Expats,digitale Nomadinnen und Nomaden sowie Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zubringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei denangebotenen Versicherungen handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die dasErgebnis von mehr als 25 Jahren Spezial-Know-how in SachenLangzeit-Auslandskrankenversicherung darstellen. Eine eigeneUnternehmensberatung - die BDAE Consult - unterstützt diePersonalverantwortlichen von Unternehmen bei Rechtsfragen zum Themainternationale Mitarbeitereinsätze.Seit 2017 gehört die Unternehmensgruppe zum Konzern MSH International, derweltweit mehr als 500.000 Expats mit seinem Gesundheitsabsicherungsangebotenunterstützt.In diesem Jahr gewann der BDAE den Jury-Preis des Assekuranz Awards für seinbesonderes Konzept rund um Auslandsversicherungen. 2021 erhielt das Unternehmenvom F.A.Z.-Institut das Siegel für ausgezeichneten Service. In den Jahren 2019und 2020 wurde der BDAE überdies vom Institut zum besten Spezialversicherer inDeutschland gekürt.