Wirtschaft Spritpreise steigen dritte Woche in Folge

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Spritpreise in Deutschland sind die dritte Woche in Folge gestiegen. Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,743 Euro und damit 5,7 Cent mehr als in der Vorwoche, sagte eine ADAC-Sprecherin am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur.



Diesel verteuerte sich unterdessen um 3,4 Cent und kostete im Schnitt 1,850 Euro. Das sind jeweils stärkere Anstiege als in den Vorwochen. Der Unterschied bei den Preisen für beide Kraftstoffsorten verringerte sich durch die jüngste Entwicklung wieder.



Die Differenz zwischen Diesel und E10 liegt jetzt bei 10,7 Cent, nach 13,0 Cent in der Vorwoche.