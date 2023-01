Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine startete bei der Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) einen Höhenflug, der die Aktie von Februar 2022 von 100 Euro bis Ende Juni 2022 auf ihr Jahreshoch bei 227,90 Euro beförderte. Nach einer Kurskorrektur auf bis zu 140 Euro konnte die Aktie – von heftigen Kursschwankungen begleitet – im Dezember 2022 zeitweise sogar wieder die Marke von 200 Euro überwinden.

Da den Aktien von Rüstungskonzernen im aktuellen Rüstungsboom generell Aufwärtspotenzial prognostiziert bekräftigten Experten in den aktuellsten Kurszielen mit Kurszielen von bis zu 265 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die Rheinmetall-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen auf den Weg zu den hohen Kurszielen zumindest wieder auf 215 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.