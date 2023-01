JEFFERIES stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 79 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Chemiekonzern über seinen gesamten Prognosezeitraum hinweg. Dies reflektiere vor allem schwächere Absatzvolumina, da die Nachfragetrends im vierten Quartal weiter nach unten tendiert hätten, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2023 / 11:55 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 74,98EUR gehandelt.