Analysierendes Institut: UBS Analyst: Lloyd Walmsley Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC Aktieneinstufung neu: positiv Kursziel neu: 125 Kursziel alt: 165 Währung: USD Zeitrahmen: 12m

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 165 auf 125 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lloyd Walmsley reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Cloud-Service-Sparte Amazon Web Services (AWS). Mit seinen neuen Prognosen für diesen Bereich liege er nun um bis zu 23 Prozent unter den Markterwartungen. Außerdem senkte er den für die Web Services im Modell berücksichtigten Bewertungsmultiplikator. Dennoch bedeute sein Kursziel noch reichlich Kurspotenzial./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 02:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / 02:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer