PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich von den mäßigen Vorgaben der Wall Street nicht beeindrucken lassen und am Mittwoch weiter zugelegt. Der EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 1,5 Prozent auf 3942,06 Punkte, der französische Cac 40 gewann mit 1,52 Prozent auf 6724,45 Punkte ähnlich stark. Dagegen bremsten die schwächelnden Öl- und Rohstoffwerte den britische FTSE 100 , der lediglich um 0,53 Prozent auf 7594,11 Punkte zulegte.

Die Börsen reagierten erleichtert auf die rückläufige Inflation, bei der sich mittlerweile ein europaweiter Trend etabliert hat. Sowohl in Frankreich als in der Schweiz schwächte sich der Preisauftrieb zum Ende des vergangenen Jahres deutlich ab - in Frankreich sogar überraschend deutlich. Das hob die Kauflaune, nachdem Inflations- und daraus resultierende Zinsängste im abgelaufenen Jahr belastet hatten.