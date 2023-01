Mehrheit der Kryptoanleger stuft ihr Investment als sicher ein / Umfrage unter mehr als 2.000 privaten Kryptoinvestoren

Berlin/Frankfurt (ots) - Ungeachtet negativer Kursentwicklungen und Schlagzeilen

in jüngster Zeit ist die Stimmung bei privaten Kryptoanlegern nach wie vor

überwiegend positiv. Das legen die Ergebnisse einergemeinsamen Umfrage von KPMG

und BTC-ECHO , dem größten deutschsprachigen Medium zu Digital Assets, nahe.

Dafür wurden über 2.000 private Kryptoinvestoren der DACH-Region zu ihrem

Anlageverhalten befragt (davon 84 Prozent aus Deutschland).



Demnach ist das Interesse an Kryptowährungen ungebrochen hoch: Acht von zehn

Investoren wollen auch zukünftig in Digital Assets investieren (81 Prozent).

Zwei Drittel der in Digital Assets investierten Privatanleger stufen ihr

Investment als eher sicher ein (66 Prozent). Die Sicherheit der

Handelsplattformen ist für die Investoren auch der mit Abstand wichtigste Aspekt

bei der Auswahl der Börse (90 Prozent), gefolgt von Kosten und Gebühren (73

Prozent) und der Nutzerfreundlichkeit sowie der Anzahl der handelbaren

Kryptowährungen (jeweils 70 Prozent).