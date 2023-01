SENovation-Award 2023 / Bewerbungsphase für (künftige) Startups läuft (FOTO)

Bonn (ots) - The New Demographic Reality



Der Demografische Wandel ist kein Zukunftsszenario, sondern Realität. Die

Strategien der etablierten Unternehmen hinken der Geschwindigkeit der Alterung

der Gesellschaft hinterher, aber junge Gründerteams zeigen mit innovativen

Konzepten Lösungswege auf. Der SENovation-Award zeichnet 2023 im sechsten Jahr

Innovationen für eine alternde Gesellschaft aus.



Die Zahl der Rentner:innen steigt ebenso wie der Fachkräftemangel in fast allen

Branchen. Parallel führt die Digitalisierung schnell zu tiefgreifenden

Veränderungen in allen Lebensbereichen. Gerade Startups entwickeln immer mehr

Lösungen, damit die vielfältigen Herausforderungen in einer alternden

Gesellschaft gemeistert werden können. Seit Gründung im Jahr 2018 haben sich

über 300 Gründerteams aus dem DACH-Raum mit ihren Ideen beim SENovation-Award

beworben. Die Lösungen umfassen alle Lebensbereiche, von Pflege über Ruhestand

bis hin zu chronischen Erkrankungen. Neben digitalen Lösungen sind auch

zahlreiche Service- und Produktideen entwickelt und vorgestellt worden. "Es ist

jedes Jahr wieder faszinierend zu sehen, wie kleine Teams Innovationen

entwickeln, die sich positiv auf die Alterung der Gesellschaft auswirken",

kommentiert Frank Leyhausen, Projektleiter des Gründerpreises die Entwicklung.

Vor fünf Jahren galt der SENovation-Award noch als Exot unter den

Gründerwettbewerben, mittlerweile ist er in der Startup-Szene eine feste Größe.