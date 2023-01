Piedmont Lithium erweitert sein Board of Directors

BELMONT, NORTH CAROLINA, 4. Januar 2023 – Piedmont Lithium („Piedmont“ oder „Unternehmen“) (Nasdaq: PLL; ASX: PLL), ein weltweit führendes Unternehmen für die Erschließung von Lithiumressourcen, welche für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen („EV“) in den Vereinigten Staaten von essentieller Bedeutung sind, hat heute bekannt gegeben, dass das Board of Directors des Unternehmens („Board“) beschlossen hat, das Board mit Wirkung zum 3. Januar 2023 von fünf auf sieben Mitglieder zu erweitern und zwei neue Directors aufzunehmen. Christina Alvord und Michael Bless wurden in diese Posten berufen und werden das Unternehmen bei der Erfüllung seiner Aufgabe, die USA mit Lithiumhydroxid aus einem globalen Portfolio von Projekten zu versorgen, zusätzlich in leitender, operativer und strategischer Hinsicht unterstützen.

„Es ist uns eine Ehre, Christy und Mike als neue Mitglieder im Board of Directors willkommen zu heißen“, sagt Jeff Armstrong, Chairman des Board von Piedmont. „Ihr umfangreiches Wissen und ihre Erfahrungen werden von entscheidender Bedeutung sein, wenn wir und unsere Partner uns um die Aufnahme der Lithiumproduktion in den Jahren 2023, 2024, 2025 und 2026 gemäß unserem angestrebten Zeitplan bemühen.“

Keith Phillips, President und CEO von Piedmont, schloss sich Armstrongs Bemerkungen an: „Christy und Mike haben beide starke strategische Führungserfahrung und haben erfolgreich große, integrierte Bergbauunternehmen geleitet. Wir freuen uns, dass diese angesehenen Branchenführer unserem Board beitreten und uns mit ihrer unschätzbaren Expertise unterstützen, während wir gezielt darauf hinarbeiten, ein großer, kostengünstiger und nachhaltiger Produzent von Lithiumhydroxid zu werden und einen wichtigen Beitrag zur nationalen Energiesicherheit der USA zu leisten.“

Frau Alvord war zuletzt President der Central Division der Vulcan Materials Company, dem landesweit größten Hersteller von Bauzuschlagstoffen. Zuvor war sie President der Southern & Gulf Coast Division und Vice President of Corporate Planning and Performance Improvement von Vulcan. Vor ihrer Tätigkeit bei Vulcan hatte Frau Alvord verschiedene Führungspositionen bei GE Aviation inne, unter anderem als President von GE Aviation-Unison Industries und GE Aviation-Middle River Aircraft Systems. Neben ihrer Tätigkeit als Board-Mitglied von Piedmont ist Frau Alvord auch Mitglied des Board of Directors von Apogee Enterprises und Albany International. Nach ihrem Abschluss an der Harvard Business School begann sie ihre Karriere als Strategieberaterin bei McKinsey & Co.