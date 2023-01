Mehr Flexibilität, Abwechslung und Individualisierung Mrs.Sporty startet mit positiver Prognose ins neue Jahr (FOTO)

Berlin (ots) - Das Jahr 2023 wird entscheidend für den gesamten Fitnessmarkt.

Zwar haben wechselnde Trends die Branche schon immer stark geprägt, aber die

aktuellen Entwicklungen sind tiefgreifender und nachhaltiger. So werden in

diesem Jahr der Gesundheits- und der Fitnessmarkt noch stärker verschmelzen,

flexible, hybride Fitnessangebote an Relevanz gewinnen und Diversität sowie

Individualität verstärkt Einzug in die Branche halten. Die führende

Frauenfitnessmarke Mrs.Sporty hat ihr Angebot bereits letztes Jahr im Hinblick

darauf umgestellt und grundlegend erweitert - mit durchschlagendem Erfolg. "Die

Akzeptanz der Mitglieder ist enorm hoch. Wir beziehen neue Mitglieder nicht nur

aus den Bereichen Fitness und Abnehmen, sondern auch aus den Bereichen

Inkontinenz, Gesundheit und Schmerzen. Damit sind wir optimal auf den Wandel und

die Zukunft der Branche vorbereitet", erklärt Niclas Bönström, Gründer und

Geschäftsführer von Mrs.Sporty. Das wird auch von Gründer:innen wahrgenommen. So

konnte das Unternehmen 2022 26 neue Franchiseverträge abschließen. In den

kommenden Jahren plant Mrs.Sporty, weiter zu expandieren. Das Ziel: 300 neue

Franchiseverträge in den nächsten drei Jahren in der DACH-Region.



Grundlegende Weiterentwicklung