BRAND FACTORY® übernachtet ab sofort bei B&B HOTELS

Offenbach (ots) - Die beliebte Hotelkette B&B HOTELS macht BRAND FACTORY® nach

einem mehrstufigen Pitch zur neuen Leadagentur. Die Growth-Marketing-Agentur aus

Offenbach hat in der Ausschreibung mit einem klaren, kreativen 360-Grad-Konzept

überzeugt, das mit dem Start der Markenkampagne 2023 dafür sorgen soll, die

Top-of-Mind Awareness von B&B HOTELS in Deutschland nachhaltig zu steigern.



Gesucht wurde eine Werbeagentur, welche die im Bereich Value for Money bekannte

Hotelkette auf ihrem Expansionskurs in Deutschland begleitet. Neben der

Entwicklung und Umsetzung der Jahreskampagne wird BRAND FACTORY® B&B HOTELS auch

bei der strategischen Markenarbeit und Markenführung mit ihrer

Full-Service-Kompetenz unterstützen.