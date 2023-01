Vegan für alle ALDI SÜD listet 1.000 vegane Produktsorten bis 2024 (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - Ab sofort heißt es für viele: Vegan durch den

Januar! Dass das kein Problem ist, zeigt ALDI SÜD mit einer großen veganen

Vielfalt zum günstigen Preis. Über 700* vegane Produktsorten bietet ALDI SÜD im

Standard-, Saison- und Aktionssortiment über das Jahr verteilt an und das

Angebot wird immer breiter. So hat sich ALDI SÜD bis Ende 2024 vorgenommen, das

Angebot auf 1.000 vegane Eigenmarken-Produktsorten zu erweitern.



Die Nachfrage nach günstigen, pflanzlichen Lebensmitteln und veganen

Kosmetikprodukten wächst rasant. "Mit unserer großen Produktvielfalt möchten wir

eine pflanzenbetontere Lebensweise für alle erleichtern und finanziell attraktiv

gestalten. Daher freuen wir uns, bis 2024 noch deutlich mehr vegane Produkte

anbieten zu können", sagt Julia Adou, Director Corporate Responsibility bei ALDI

SÜD.