Vicinity Motor Corp. sichert sich die Finanzierung für die Produktion des Elektro-Lkw VMC 1200 von RBC und Export Development Canada

VANCOUVER, BC – 4. Januar 2023 – Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) („Vicinity“ oder das „Unternehmen“), ein nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Kreditzusagen in Höhe von 30 Millionen US-Dollar („Kreditzusagen“) von der Royal Bank of Canada („RBC“) und Export Development Canada („EDC“) erhalten hat, um die Produktion des Elektro-Lkw VMC 1200 der Klasse 3 des Unternehmens zu finanzieren.

Die Kreditzusage in Höhe von 30 Millionen US-Dollar ist für den vollelektrischen Klasse-3-Lkw VMC 1200 von Vicinity bestimmt und kann für bis zu 100 % der förderfähigen Produktionskosten des Fahrzeugs verwendet werden, ausgenommen Lohnkosten und Gemeinkosten in den Montagewerken von Vicinity. Der Zinssatz für diese neue Fazilität entspricht dem Leitzins plus 2 %; die Fazilität wird durch bestehende Vermögenswerte des Unternehmens besichert. Zusätzlich zur Kreditzusage in Höhe von 30 Millionen US-Dollar für die VMC 1200-Lkws wird RBC Vicinity weiterhin einen Asset Backed Loan in Höhe von 10 Millionen kanadischen Dollar zur Verfügung stellen, der für die bestehenden Busbestellungen verwendet werden kann, sowie einen Kreditvertrag in Höhe von 3 Millionen US-Dollar.

„Diese neue Kreditzusage in Höhe von 30 Millionen US-Dollar mit unseren Partnern bei RBC und EDC wird einen unschätzbaren Wert für das Hochfahren der VMC 1200-Produktion haben und uns das notwendige Betriebskapital zur Verfügung stellen, um unseren bedeutenden Auftragsbestand von 1.100 Einheiten in liquide Mittel umzuwandeln“, sagte William Trainer, Gründer und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die Produktion ausbauen können, nachdem die Lieferkette des VMC 1200 weitgehend unberührt ist vom globalen Druck, der den Markt für Transit-Busse belastet.“