Diesel und Benzin zu Jahresbeginn erneut teurer / Spritpreise steigen - Preisdifferenz zwischen beiden Sorten geht etwas zurück (FOTO)

München (ots) - Auch im neuen Jahr müssen Autofahrerinnen und Autofahrer erneut

mehr an den Tankstellen bezahlen. Sowohl Diesel als auch Super E10 stiegen im

Vergleich zu Vorwoche deutlich an. Nach einer aktuellen ADAC Auswertung der

Kraftstoffpreise in Deutschland kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten

Schnitt 1,743 Euro und damit 5,7 Cent mehr als in der Vorwoche (1,686 Euro). Bei

Diesel fiel der Preissprung mit einem Anstieg von 3,4 Cent etwas geringer aus.

Ein Liter kostet derzeit 1,850 Euro.



Mit dem neuerlichen Anstieg hat sich die Preisdifferenz zwischen beiden Sorten

etwas reduziert. Aber auch die aktuelle Differenz gibt die unterschiedlichen

Energiesteuersätze nicht annähernd wieder. Denn für einen Liter Diesel fallen

rund 20 Cent weniger Steuern an als für einen Liter Super E10. Diesel kostet

aber derzeit immer noch gut neun Cent mehr.