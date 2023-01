Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Nutzung von Sprachassistenten in Deutschland nimmt über alle Geräte hinweg zu. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.Demnach verwendeten 47 Prozent aller Internetnutzer im Jahr 2022 zumindest hin und wieder Sprachassistenten. 2020 lag der Anteil noch bei 39 Prozent und stieg im Folgejahr auf 44 Prozent. Männer verwendeten sie demnach häufiger als Frauen, die Jüngeren eher als die Älteren.Das Smartphone (96 Prozent), smarte Lautsprecherboxen (66 Prozent) und Smart-TVs (63 Prozent) waren unter den Nutzern digitaler Sprachassistenten dabei die meistverwendeten Geräte. Der größte Zuwachs bei der Nutzung von Sprachassistenten fand im Auto statt: So erteilten bereits 47 Prozent der Nutzer einem Pkw Sprachbefehle, etwa um das Navigationssystem zu programmieren oder die Lieblingsplaylist zu starten, so ein Ergebnis der Umfrage.