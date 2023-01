Öffentliche Auftragsvergabe an marktüblichen Kriterien ausrichten - Diskriminierung tarifungebundener Betriebe verhindern

Berlin (ots) - Der Mittelstand in Deutschland spricht sich deutlich gegen die

Überlegungen der Bundesregierung aus, öffentliche Aufträge ausschließlich an

tarifgebundene Unternehmen zu vergeben. "Eine solche Regelung würde in Folge den

Ausschluss des überwiegend nicht tarifgebundenen Mittelstands von Aufträgen der

öffentlichen Hand bedeuten. Maßgeblich wird so die Wettbewerbsfähigkeit vieler

Millionen Betriebe eingeschränkt", kritisiert Hagen Wolfstetter, Vorsitzender

der Kommission Arbeit und Soziales des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW.



"Das angestrebte Ziel der Bundesregierung liegt auf der Hand, es soll

langfristig zur Erhöhung der Tarifbindung in Deutschland führen", ergänzt Thomas

Hey, stellvertretender Vorsitzender der Kommission. Seit Jahren werde versucht,

durch Tariföffnungsklauseln und günstigere Arbeitsbedingungen für tarifgebundene

Arbeitgeber die Tarifbindung insgesamt zu erhöhen. Vergeblich: Die Tarifbindung

sinke weiter ab - bei deutschlandweit nur noch 44 Prozent. Hey: "Offensichtlich

sind die bisherigen Konzepte mit Zwangsmaßnahmen zur Erhöhung der Tarifbindung

nicht wirklich erfolgreich. Da ist das Tariftreuegesetz nur eine weitere

Zwangsmaßnahme. Die Politik und die Verbände müssen langsam merken, dass eine

Erhöhung der Tarifbindung nur über eine Änderung des Tarifkonzeptes insgesamt

erreicht werden wird."