Wirtschaft Stromverbrauch gesunken - Deutlich mehr Exporte

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsche Stromverbrauch ist im Jahr 2022 gesunken. Mit 484,2 Terrawattstunden (TWh) war er 4,0 Prozent niedriger als 2021 (504,5 TWh), teilte die Bundesnetzagentur am Mittwoch mit.



Der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Verbrauch lag bei 48,3 Prozent und damit höher als im Vorjahr (2021: 42,7 Prozent). Den größten Beitrag dazu leisteten Windkraftanlagen. On- und Offshore-Anlagen kamen gemeinsam auf einen Anteil von 25,9 Prozent.