Munich RE - Widerstand bei 310 Euro durchbrochen

Am Vortag hieß es im Insight: "Aktuell zeigen sich die Aktien der Munich Re mit einer bärischen Tageskerze, mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Es könnte nun zu einem erneuten Rücklauf bis in den Bereich von 300 Euro kommen. Long-Positionen sollten verkauft werden." Der Verkauf der Long-Position um 302 Euro war mit dem Widerstand um 310 Euro, dem am Vortag schwachen DAX und der bärischen Lage im S&P 500 begründet, aber war deutlich zu früh.

Trading-Strategie: