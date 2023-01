Porsche Automobil auf der Überholspur

Am Vortag hieß es im Insight: "Mit dem Durchbruch über den 10er-EMA könnten die Aktien könnten nun vor einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand um 56 Euro stehen, wo aktuell auch der 50er-EMA verläuft. Kursrückgänge sollten im Bereich um den 10er-EMA auslaufen, bevor es dann weiter aufwärts geht. Am Vortag wurde eine Long-Position eröffnet, die gut im Rennen ist. Der Stopp wird auf 53,00 Euro leicht in den Gewinn hochgezogen." Die Titel gingen genau bei 53 Euro aus dem Handel, damit wurde die Long-Position mit einem kleinen Gewinn ausgestoppt. Die Rallye hat aber noch weiteres Potenzial bis zum genannten Widerstand um 56 Euro.

Trading-Strategie: