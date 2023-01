NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem tristen Start ins neue Börsenjahr an der Wall Street sieht es am zweiten Handelstag des Jahres besser aus. Rückenwind kommt ein Stück weit von Hoffnungen auf einen weiter nachlassenden Inflationsdruck. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Mittwoch eine Stunde vor dem Start 0,4 Prozent höher auf 33 267 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird derweil 0,8 Prozent höher bei 10 949 Punkten gesehen.

Unterstützung kam vor allem aus dem europäischen Handel. Dort galten neben erfreulichen Wirtschaftsdaten die jüngsten Indizien für eine weiter nachlassende Inflation weiterhin als Grund für die gute Stimmung, die in den USA aber noch verhalten bleibt. Während die Anleger in Europa erleichtert sind, dass der geldpolitische Handlungsdruck auf die Notenbanken nachlässt, warten sie in den USA diesbezüglich auf neue Eindrücke. Am späteren Mittwoch könnte das Protokoll der jüngsten Sitzung des Notenbank-Komitees solche liefern.