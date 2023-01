TDK erwirbt Qeexo, um komplette Smart-Edge-Plattformen zu ermöglichen

TDK erwirbt Qeexo, Co., einen führenden Entwickler von automatisierten Machine-Learning (ML)-Plattformen.

ML-Plattformen beschleunigen die Entwicklung von tinyML -Modellen für intelligente Plattformen mit geringem Stromverbrauch und ständiger Verfügbarkeit.

-Modellen für intelligente Plattformen mit geringem Stromverbrauch und ständiger Verfügbarkeit. TDK baut seine ML-Expertise weiter aus, vereinfacht die Entwicklung von ML-Anwendungen und nimmt eine führende Rolle bei der Bereitstellung von Smart-Edge-Lösungen ein.

Mit dieser Akquisition kann TDK den Übergang zu Industrie 4.0 mit Smart-Edge-Lösungen beschleunigen

SAN JOSÉ, Kalifornien, 4. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die TDK Corporation (TSE: 6762) (CEO & Präsident: Noboru Saito, im Folgenden „TDK") gab heute die geplante Über­nahme von Qeexo, Co. (CEO: Sang Won Lee, im Folgenden „Qeexo") bekannt. Qeexo ist ein US-amerikanisches Venture-Backed-Unternehmen, das aus der Carnegie Mellon University hervorgegangen ist und sich mit der Automatisierung von maschinellem End-to-End-Lernen für Edge-Geräte beschäftigt. Durch die Übernahme wird Qeexo eine hundertprozentige TDK Tochtergesellschaft – vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und einschließlich der Genehmigung durch das Committee on Foreign Investment in the US (CFIUS).