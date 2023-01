SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Softwarehersteller Salesforce will im schwierigeren Geschäftsumfeld rund jeden zehnten Mitarbeitenden loswerden. Der Rivale des Dax -Konzerns SAP kündigte am Mittwoch eine Restrukturierung zur Kostensenkung an, in deren Rahmen die Jobs gestrichen und auch Büroräume abgegeben werden sollen. Zuletzt hatte das Unternehmen laut eigener Angaben vom Dezember weltweit mehr als 79 000 Beschäftigte. Damit dürften fast 8000 Jobs bei dem Spezialisten für Vertriebssoftware wegfallen.

Die Salesforce-Aktie lag vorbörslich in den USA rund 4,5 Prozent im Plus. Allerdings hat das Papier in den vergangenen Monaten auch keine gute Figur gemacht - wie auch der Großteil der Tech-Werte, insbesondere jene in den USA. Die Zinssteigerungen belasten die Bewertungen wachstumsstarker Aktien aus Sicht von großen Profiinvestoren erheblich. Salesforce-Titel büßten 2022 fast die Hälfte ihres Wertes ein.