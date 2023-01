NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn erneut gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) kletterte um 0,71 Prozent auf 113,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,67 Prozent.

Die US-Anleihen knüpften an ihre Kursgewinne vom ersten Handelstag des Jahres an. An den Finanzmärkten dürfte am Nachmittag auf den Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie geschaut werden. Es wird im Dezember ein weiterer, leichter Rückgang erwartet.