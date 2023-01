Disney stellt bedeutsames Lineup an weltweiten Produktkooperationen zur Feier von 100 Jahren Disney vor (FOTO)

München (ots) - Internationale Marken feiern 100 Jahre Disney mit einzigartigen

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der The Walt Disney Company im Jahr 2023werden die Bereiche Disney Consumer Products, Games und Publishing aufregendeneue Kollektionen und Erlebnisse vorstellen, mit denen Disney 100 Years ofWonder gefeiert werden. 2023 feiert die Kreativen hinter den Geschichten, dieseit Generationen die Emotionen und den Zauber von Disney vermitteln, und dieFans und Familien, die Disney in den vergangenen 100 Jahren in ihr Herzgeschlossen haben. Unter #ShareTheWonder und #Disney100 können alle ihreLieblingsmomente mit anderen teilen.Einzigartige Liste weltweiter LizenznehmerDie LEGO Group und Disney werden das Jubiläum das ganze Jahr über feiern undladen Familien dazu ein, die Faszination des Geschichtenerzählens, der Fantasieund des kreativen Spiels zu teilen, zu der LEGO® Disney in den 24 Jahren seitseiner Einführung inspiriert hat. Mit dem ultimativen kreativen Medium, demLEGO® Stein, werden die beiden langjährigen Partner beliebte Disney Momentewürdigen, den Zauber spannender neuer Disney Geschichten einfangen undFreundinnen, Freunde und Familien zusammenbringen, um mit magischen neuen LEGO®Disney Produkten und Erlebnissen zu träumen, zu bauen und zu kreieren.Darüber hinaus können Fans 100 Jahre Disney mit einer unglaublichen Reihe vonneuen Kooperationen feiern, die im Laufe des Jahres 2023 auf den Markt kommen.Die Kollektionen umfassen Mode- und Accessoiremarken wie Coach , Schuhmarken wie Adidas , namhafte Schmuckhersteller wie Pandora und Spielzeughersteller wieMattel , Hasbro und Funko . Passend zu Disney100 und dem Jahr des Hasen istOswald der lustige Hase aus dem Disney Tresor erschienen und hat sich mit einerverspielten und modernen Kollektion von Givenchy , die ab sofort weltweit in denStores und auf http://www.givenchy.com erhältlich ist, in den popkulturellenZeitgeist eingefügt. Weitere Kooperationen mit weltbekannten Lizenznehmern ausder Home-, Spielzeug- und Modebranche werden im Laufe der Feierlichkeiten zuDisney100 bekannt gegeben.shopDisney Kollektionen feiern das zeitlose Erbe der The Walt Disney Company